Oplichters verkopen snoep in naam van school 05 maart 2018

In Hofstade en Aalst zijn gisteren enkele kinderen rondgegaan om geld in te zamelen zogezegd voor de vrije basisschool De Vlieger in Hofstade. Aan de directeur van de school werd er melding gemaakt over enkele kinderen die snoep zouden verkopen voor de school. Ze verkopen hun snoepjes aan 8 of 10 euro. De directeur laat op sociale media weten dat het gaat om zuivere oplichterij en dat de school niets verkoopt. Hij betreurt het ook ten zeerste dat de naam van de school misbruikt wordt. Bewoners van Hofstade en Aalst die iets opgevangen hebben mogen dit altijd melden aan de school. (KBD)