Openluchtcinema in De Gendarmerie 09 juli 2018

In augustus kan je in Aalst genieten van openluchtfilm. "Elke donderdag biedt De Gendarmerie je een gratis openluchtfilm aan op groot scherm. Bij regenweer is de loods cinema van dienst", zegt de stad Aalst. De eerste film die wordt gespeeld is The Grand Budapest Hotel op 2 augustus. Daarna volgen 'Vele hemels boven de zevende', 'Lalaland', 'The prestige' en '12 years a slave' gespeeld. "Breng je stoeltje mee. Genieten van een drankje aan de bar kan vanaf 20 uur. De film begint om 22 uur." (RLA)