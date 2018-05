Opendeurdag Stedelijk Trefcentrum 11 mei 2018

02u44 1

Het Stedelijk Trefcentrum van Aalst organiseert een opendeurdag. "In het onthaalcomplex Keizershallen kun je kennismaken met het cursusaanbod", kondigt de stad aan. Het Trefcentrum vond één jaar geleden een nieuw onderkomen in het onthaalcomplex Keizershallen. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei kun je er naar de opendeurdag, telkens van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis. "Kom er kennismaken met het hele cursusaanbod en geniet van demonstraties tijdens een drankje. Ben je goed in talen, creëer je graag dingen of ben je een keukenprinses? Er is voor ieder wat wils. De lessen starten begin september en lopen tot eind juni, de vakanties vallen samen met de schoolkalender. Om deel te nemen aan de cursussen, betaal je jaarlijks lidgeld. Voor dit bedrag ben je een heel jaar ingeschreven en kun je aan één of meerdere cursussen deelnemen.Inwoners van Groot-Aalst betalen 5,50 euro, personen met een Uitpas-kansentarief betalen 1,38 euro", aldus de stad. Meer op www.aalst.be. (RLA)