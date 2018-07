Open Vld voorstander van 'superzwembad' 06 juli 2018

Open Vld pleitte dan wel de voorbije vijf jaar voor budgettaire voorzichtigheid, de partij staat wel achter de bouw van een nieuw zwembad van meer dan 50 miljoen euro. "Open Vld heeft de bouw van een nieuw zwembad op de agenda gezet", aldus gemeenteraadslid Bart Van Den Neste (Open Vld). "De Aalstenaars verdienen een nieuw zwembad waar elke Aalstenaar van jong tot oud zijn plaats heeft", zegt hij. "Er is na uitvoerig overleg en planning gekomen tot een mooi project, een zwembad ongezien in de wijde regio", aldus Kjell Verleysen (Open Vld), lid van het SportAG. En ook Jean-Jacques De Gucht ziet het zitten. "Het is aan de meerderheid om klaarheid te brengen en tot een beslissing te komen. De Aalstenaars hebben geen boodschap aan een openlijke ruzie tussen meerderheidspartijen", aldus Jean-Jacques De Gucht, fractieleider voor Open Vld. (RLA)