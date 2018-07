Open Vld heeft verkiezingslijst klaar 13 juli 2018

02u47 0 Aalst Op drie na zijn alle plaatsen ingevuld op de lijst van Open Vld in Aalst. Jean-Jacques De Gucht trekt zoals verwacht de verkiezingslijst van de liberalen, gevolgd door Martine De Maght en Vera Van Der Borght.

De top-vijf wordt vervolledigd door Bart Van den Neste en Philippe Kiekens. De lijst wordt geduwd door Johan Stylemans. Dokter Guy Verhulst staat op plaats 41, zijn zoon Cedric doet mee van op plaats 17. "We gaan voor een stad waar elke Aalstenaar zich goed voelt", zegt lijsttrekker De Gucht. "We zetten in op werk in eigen stad door het winkelcentrum verder te verfraaien te beginnen met de Grote Markt en de omliggende straten, door de industrieterreinen te optimaliseren en over te gaan tot de ontwikkeling van de Siesegemkouter. We willen een stad met meer groen, meer speelruimte voor kinderen, een propere en veilige stad, een stad waar elke weggebruiker zich op een veilige manier kan verplaatsen kortom een leefbare stad voor jong en oud." (RLA)