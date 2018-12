OPC beslist boetes omwille van verlopen bewonerskaarten te annuleren Rutger Lievens

13u57 2 Aalst Optimal Parking Control heeft beslist om de boetes voor een verlopen bewonerskaart kwijt te schelden. Op 1 december zat er bij heel wat Aalstenaars een boete onder de ruitenwisser. Hun bewonerskaart was verlopen, maar niemand was verwittigd dat die vernieuwd moest worden. Dat lokte heel wat protest uit.

De voorbije dagen was het enorm druk in de parkingshop van OPC. Heel wat Aalstenaars kwamen er klagen dat ze onterecht een boete hadden gekregen. Afscheidnemend schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A) nam het op voor de gedupeerden en nam contact op met OPC. “Die heeft nu beslist om de boetes te laten vallen. Over hoeveel boetes het gaat, is niet duidelijk”, zegt Casaer.

Eind vorig jaar breidde de stad Aalst de blauwe zone uit. In de buurt van de Meuleschettestraat, Capucienenlaan en Parklaan moesten bewoners een bewonerskaart aanschaffen. De meesten vervulden hun plicht, maar zaten een jaar later toch met één of meerdere parkeerboetes. De bewonerskaart moest worden vernieuwd, maar zowat iedereen was dat vergeten. “Niemand kreeg een verwittiging in de bus”, klonk het.

40 boetes

Peter Lamens van OPC zegt dat de Wet van Murphy zich ermee had gemoeid. “Eerst was er een fout in de computers zodat er geen verwittiging werd verstuurd aan de bewoners om hun bewonerskaart te vernieuwen. Dan was op de bewuste dag dat de bewonerskaarten moesten vernieuwd worden de parkingshop in Aalst gesloten, een toevallige samenloop van omstandigheden”, zegt Lamens.

Volgens hem gaat het om een veertigtal boetes die niet hoeven betaald te worden. “Het was waarschijnlijk één parkeerwachter die enkele straten heeft gecontroleerd en boetes heeft uitgeschreven. Maar wie ze niet betaald heeft, moet ze dus niet betalen”, zegt Lamens.