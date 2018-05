Opbrengst moorddiner gaat naar Bijeva 29 mei 2018

Vzw Vea uit Aalst heeft een cheque van 2.500 euro afgegeven aan vzw Bijeva. "Onlangs organiseerden we een 'moorddiner'. De opbrengsten daarvan gaan naar vzw Bijeva van Anny De Windt", zegt Regine Adriaens van vzw Vea. Anny De Windt en haar organisatie Bijeva zetten zich al jaren in voor kansarme kinderen. Vzw Vea is vrij nieuw. Het is een vereniging van vrouwelijke supporters van Eendracht Aalst die afspreken tijdens de thuiswedstrijden van Eendracht Aalst. De dames kijken niet alleen naar voetbal, ze organiseren events om geld in te zamelen voor goede doelen.





(RLA)