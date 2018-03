OPA proeft nieuwe bieren 16 maart 2018

Bierproeverij OPA organiseert op 24 maart een bierproefavond in Het Wereldhuis in de Nieuwbeekstraat in Aalst. "We proeven enkele nieuwe bieren, maar zullen de nieuwkomers ook blijvers blijken? We proeven er in elk geval, in het verschiet van de nieuwe lente, een handvol op de OPA-proeverij", zeggen de bierliefhebbers. Iedereen is welkom, deelname kost 6 euro. Ook op 21 april en 23 juni is er een proeverij, op 19 mei organiseert OPA de Noord-Frankrijkreis, op 29 juli is er een gegidste bierwandeling door Aalst, op 25 augustus is er een geuzetocht. (RLA)