Op zoek naar een definitie voor ‘Aalsters DNA’: Hoe omschrijven de politici uit het nieuwe stadsbestuur het zelf? Rutger Lievens

13 december 2018

16u51 0 Aalst De eerste zin van paragraaf 1 van het eerste hoofdstuk van het Aalsters bestuursakkoord luidt als volgt: “Het nieuwe stadsbestuur wil elk beleidsinitiatief toetsen aan het typische Aalsterse DNA.” Maar wat bedoelen onze politici met dat typisch Aalsters DNA en denken ze er wel allemaal hetzelfde over? Wij vroegen om een definitie en dit is het resultaat:



Christoph D’Haese, burgemeester (N-VA): “Er is al veel gezegd en geschreven over het Aalsters DNA. Heb je ‘rezzekes’ tijd, want het Aalsters DNA uitleggen is lang niet zo simpel. Ik schreef er dit jaar zelfs een boek over. In Aalst is het meest essentiële vaak niet zichtbaar met het blote oog. Dat maakt het tegelijk aantrekkelijk en spannend. Het is duidelijk dat DNA-bepaling een wetenschappelijke aangelegenheid is, maar wij gebruiken het graag om de inwoner van deze stad te omschrijven. Een Aalstenaar is een correct iemand, rechtlijnig ook, soms zacht maar soms ook ongenadig hard. Rechttoe rechtuit. Het grootste volksfeest van het land is daar een sprekend voorbeeld van. Spot en satire, maar ook ernst en broederlijkheid. De creativiteit van de Aalstenaar staat open voor durf en innovatie, het chauvinisme voor behoud en fierheid. De ‘leukste bende van Vlaanderen’ woont in Aalst dus.”



Katrien Beulens, schepen van Economie (CD&V): “Aalstenaars, een volk dat chauvinisme hoog in het vaandel draagt, heel geëngageerd is, met een scherp kantje, een creatieve ziel en veel gevoel voor humor. Meer dan 200 handelaars hebben in een bevraging zeer duidelijk gesteld dat we ons als winkelstad moeten promoten met dat grappige, met ‘nen hoek af’. In deelgemeenten leven dan weer vaak heel andere zaken. Zij willen hun landelijkheid behouden”

Caroline Verdoodt, schepen van Ruimtelijke Ordening (N-VA): “Identiteit zal zijn vertaling krijgen in het beleid rond ruimtelijke ordening. We zullen meer inzetten op de identiteit van deelgemeenten en waken over kwaliteit. Evenwicht bewaren tussen kwalitatieve nieuwbouw, veel groen en het bewaren van ons erfgoed met verwijzingen naar ons industrieel verleden. Daar hebben we bij het project De Kaaien ook bewust voor gekozen. Dit is meteen ook een oproep om in te zetten op creativiteit en kwaliteit in bouwprojecten.”

Mia De Brouwer, schepen van Senioren (N-VA): “Vanuit onze bevoegdheid van toerisme kunnen we verwijzen naar de in het door de gemeenteraad goedgekeurde strategische plan voor toerisme, waar in identiteit van Aalst wordt bepaald aan de hand van de vier kernwaarden: satire, creativiteit, vakmanschap en lef. Het toerisme in Aalst groeit vanuit een authentieke basis, de eigenheid en de verhalen. De kernwaarden zijn ontleend aan de identiteit van Aalst vandaag en vormen tegelijk een inspiratiebron voor ontwikkelingen in de toekomst.”

Sarah Smeyers, schepen van Sociale Zaken (N-VA): “Aalst is een provinciestad, de kleinschaligheid willen we in stand houden. Er is veel economische, creatieve en commerciële bedrijvigheid in Aalst: dat vakmanschap moeten we koesteren. Aalstenaars gooien zich - mét hun zin voor humor en zelf-ironie - in het rijke maatschappelijk leven. Ze komen het hele jaar door buiten, niet alleen met carnaval. Aalstenaars - en Aalst - zijn eigenzinnig en bovenal: met het hart op de juiste plaats; én ze hebben lef: een Aalstenaar zegt waar het op staat.”

Ilse Uyttersprot, schepen van Sport en Cultuur (CD&V): “CD&V ziet dit in de ruime zin: Aalst en haar deelgemeenten, onze geschiedenis wordt in het museum getoond in de tentoonstelling DNAalst. Het betekent Aalsters talent en verenigingen beter ondersteunen. Geen Marktrock maar carnaval, De Pikkeling, Aalsterse festivalorganisatoren, hoperfgoed, werk in eigen streek, eigen kwalitatief stedelijk onderwijs...”

Karim Van Overmeire, schepen van Vreemdelingenzaken en Integratie (N-VA): “Net als in de tentoonstelling DNAalst bedoelen we DNA natuurlijk ook figuurlijk. Het gaat erom ook aandacht te hebben voor onze tradities en onze manier van leven. Die is natuurlijk grotendeels gelijklopend met de rest van Vlaanderen, maar soms toch ook specifiek: carnaval, dialect, het verleden als fabrieksstad, een stukje rebels en brutaal. Vooral het gevoel dat men van elders ons niet te veel de les moet komen spellen.”

Jean-Jacques De Gucht, schepen van Mobiliteit (Open Vld): “Iedereen is anders, maar als je op zoek zou gaan naar wat Aalstenaars met elkaar verbindt en uniek maakt dan is het volgens mij de typische eigenzinnigheid, creativiteit, een tikkeltje anarchisme, satire en het hart op de tong hebben.”

Matthias De Ridder, schepen van Financiën (N-VA): “Toen ze een Amerikaans rechter vroegen wat nu juist ‘obsceniteit’ is, zei hij dat het niet makkelijk was om daar een sluitende definitie van te geven. Maar: zodra je iets obsceen ziet, weet je wel dat het obsceen is. Zo is het ook met het Aalsters DNA: zelfs als je het niet kan vatten in een sluitende definitie, dan nog herken je het wel als je het tegenkomt.”