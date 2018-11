Op tafel in coalitiebesprekingen: nieuwe brandweerkazerne en heraanleg Grote Markt Rutger Lievens

14 november 2018

16u51 2 Aalst Tijdens de eerste bestuursperiode van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) regende het prestigeprojecten en tijdens D’Haese II zal er toch meer op de centen moeten worden gelet. Twee belangrijke projecten zitten volgens insiders wel in de pijplijn en liggen op de onderhandelingstafel: een nieuwe veiligheidskazerne voor brandweer en politie en de heraanleg van de Grote Markt.

De voorbije twaalf jaar moderniseerde schepen van Stadsvernieuwing Ann Van De Steen (Lijst A) het ene na het andere plein in Aalst. Het Vredeplein, het Werfplein, de Hopmarkt, de ene heraanleg was al geslaagder dan de andere. Ook de Kattestraat en de Nieuwstraat werden aangepakt. Maar het was alsof men wat rond de hete brij die de Grote Markt heet danste. De Grote Markt, hét visitekaartje van Aalst met middeleeuws karakter, mag wel eens opgefrist worden. Zo zijn er al enkele jaren ideeën voor een fontein op de rotonde voor het oude stadhuis, maar het is er nooit van gekomen.

3 miljoen euro

“Er zijn plannen om tijdens de volgende legislatuur de Grote Markt opnieuw aan te leggen”, bevestigt een onderhandelaar. Ann Van de Steen (Lijst A), niet aan de onderhandelingstafel, is blij dat erover wordt nagedacht. “Het is iets waar twee legislaturen geleden al sprake van was. Het is er nog niet van gekomen, omdat een heraanleg van de Grote Markt toch een serieus kostenplaatje met zich meebrengt, zo’n 2 à 3 miljoen euro. Eigenlijk zou ik eerst de Zoutstraten aanpakken. Recent onderzoek wijst uit dat de riolering er nog goed in orde is, je hoeft er dus niet alles open te leggen. Voor de heraanleg van de Grote Markt zijn er nog geen plannen opgemaakt. De handelaars zijn wel al jaren vragende partij.”

‘Veiligheidskazerne’

Een absolute prioriteit voor burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) is de bouw van een nieuwe ‘veiligheidskazerne’ voor alle hulpdiensten, waaronder politie en brandweer. De brandweerkazerne in de Vrijheidstraat had tien jaar geleden haar beste tijd al gehad. De brandweer zit er te krap behuisd, alles is er verouderd en bovendien is de locatie slecht: midden in het stadscentrum. “Er wordt gedacht aan een kazerne aan de ring van Aalst, dat is beter bereikbaar”, zegt een insider. Mogelijke locaties zijn de Tragel en de Siesegemkouter.

Daar zou dan ook de politie naar verhuizen. Dat moet ook de veiligheid van het politiepersoneel ten goede komen. In deze terreurtijden zijn er te veel ramen in het Politiehuis, een veiligheidsrisico voor al wie daarbinnen werkt. Een van de andere problemen is de inkomhal die evenmin veilig te noemen is, met een te kleine wachtzaal en een balie die op vlak van privacy te wensen overlaat.