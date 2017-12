Op komst: uniek brandweermuseum COLLECTIE VOERTUIGEN PRIVAT FIRE BRIGADE UITGEBOUWD RUTGER LIEVENS

02u52 21 Foto Rutger Lievens Johan Vencken en schepen Karim Van Overmeire (N-VA). Aalst De collectie van brandweervoertuigen van de Privat Fire Brigade in Erembodegem zal uitgebouwd worden tot een volwaardig brandweermuseum. De stad gaat daarvoor in zee met De Bardijnen. "Het wordt een financieel zelfbedruipend brandweermuseum", zegt schepen Van Overmeire (N-VA). De stad ondersteunt het museum de komende jaren wel met een jaarlijkse subsidie van 66.000 euro.

De collectie brandweervoertuigen van de Privat Fire Brigade is de voorbije tien jaar al verschillende keren moeten verhuizen. Aan die lijdensweg is nu een einde gekomen. "We lossen hier een probleem op dat al jaren aansleept", zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). "Op de gemeenteraad van dinsdag 19 december werd een overeenkomst tussen de stad Aalst en cvba De Bardijnen goedgekeurd. Deze overeenkomst vormt het sluitstuk van het traject dat werd opgestart om de collectie brandweervoertuigen in Erembodegem om te vormen tot een volwaardig, professioneel gerund en financieel zelfbedruipend brandweermuseum."





Toeristische attractie

"De vzw Privat Fire Brigade beschikt over de grootste verzameling brandweervoertuigen van Europa en biedt een groot potentieel als toeristische attractie. De huisvesting van die collectie is evenwel geen evidentie. Eerder vond de vereniging een onderkomen in de Couverture en in de Hekkestraat in Hofstade. Daarna volgde de verhuis naar een gehuurd bedrijfsgebouw op het industrieterrein in Erembodegem. De stad ondersteunt het initiatief nu al jarenlang 'tijdelijk' met een jaarlijkse huurtoelage van 66.000 euro", aldus de schepen. "De subsidie was verdedigbaar als tijdelijke maatregel, maar er moest natuurlijk een structurele oplossing komen waarbij de financiële steun van de stad fors naar beneden kon gaan."





Gefascineerd

Er werd door de stad een studie besteld die moest duidelijk maken hoe je van de collectie een financieel gezond museum kon maken. De Bardijnen, en organisatie uit Halle, tekende een ondernemingsplan uit en raakte gefascineerd door de collectie. "Uit de studie bleek dat het mogelijk was om op een termijn van maximum zes jaar tijd een professioneel en financieel zelfbedruipend museum uit te bouwen. Bovendien bleken De Bardijnen zelf ook bereid om zich te engageren. Daar groeide een samenwerkingsovereenkomst uit."





Er ligt nu een duidelijk plan op tafel. De stad Aalst zal nog zes jaar de huursubsidie van 66.000 euro verlenen. De Bardijnen zullen mee investeren in het museum en verplaatsen hun zetel naar Erembodegem. De Bardijnen leveren zowel financiële inbreng als expertise en mankracht voor de professionele uitbouw van het museum. De vrijwilligerswerking rond de Privat Fire Brigade blijft bestaan.





"Het brandweermuseum wordt uitgebouwd langs drie inhoudelijke lijnen: de geschiedenis van het brandweerwezen, brandveiligheid en preventie, de werking van een brandweerkazerne en het beroep van brandweerman/vrouw. "De stad Aalst kan de financiële ondersteuning op korte termijn afbouwen, terwijl er op het grondgebied van Aalst een toeristische attractie van internationaal niveau wordt uitgebouwd", zegt de schepen.