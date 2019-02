OP HUIZENJACHT IN AALST: Wonen op 100 meter van de Grote Markt Rutger Lievens

06 februari 2019

16u09 4 Aalst Er is een tijd geweest dat al wie het zich kon permitteren wegtrok uit ‘Marginaalst’, maar sinds enkele jaren is het tij gekeerd. Aalst is de laatste jaren uitgegroeid tot de jonge hipster der centrumsteden. Jonge mensen keren na hun studies vaker terug naar hun geboortestad om er hun kinderen groot te brengen. Het bevolkingsaantal groeit, wonen in Aalst wordt populairder. Een goed huis vinden is niet simpel, dus nemen wij elke week een kijkje op de huizenmarkt om te zien waar de vastgoedpareltjes zich bevinden. DEZE WEEK: wonen op 100 meter van de Grote Markt

Wonen aan het vroegere Begijnhof (269.000 euro)

“Burgemeester Christoph D’Haese zou zeggen dat we hier kunnen spreken van een ‘charmante’ woning. Oké, als je door je raam kijkt en je richt je blik naar boven dan zie je de fabrieksgebouwen van Tereos Syral en de witte rookpluim boven het eiland Chipka. Voor het huis ligt er wel een grasveld, het pleintje van het Begijnhof. Als je deze woning aan het opknappen bent, kan je een gin-tonic drinken op het terras van Cimorné, enkele meters verder achter de kapel van het Begijnhof. Als je met carnaval gaat feesten op de Grote Markt, is het 100 meter wandelen tot je terug in je bedje ligt.”

Meer info hier.

Wonen in ‘t Rozemarijnstraatje (399.000 euro)

“Het Rozemarijnstraatje in Aalst, veel dichter bij de Grote Markt kan je niet wonen. De steeg staat vooral bekend als uitgaansbuurt, met topcafés zoals Vulcano en Cosa Nostra. Met een paar deftige oordoppen in je oren in het weekend kan je ook wonen en slapen in deze straat. Voor jonge huurders die graag laat pintjes drinken is de weg van het café naar het appartement echt niet ver. Op dit moment staat het pand naast het leegstaande café De Gaadvis te koop. Op het gelijkvloers en de drie verdiepingen vind je een appartement met één slaapkamer. De verkoper belooft een huuropbrengst van 2.000 euro, al moet deze opbrengsteigendom wel wat opgefrist worden.”

Meer info hier.

Voormalige tattoo-shop in Louis D’Haeseleerstraat (250.000 euro)

“De voormalige tattoo-shop in de Louis D’Haeseleerstraat is ook op de markt gekomen. De inkomhal, een winkelruimte en twee ateliers herinneren nog aan de tattoo-winkel. Wie hier komt wonen, mag geen allergie hebben aan kinderen en jongeren. Op schooldagen kunnen hier wel duizend leerlingen van het Sint-Jozefscollege en het Lyceum door de straat passeren. Het is een geschikt pand voor mensen met een shopverslaving en dan vooral voor zij die van nieuwe schoenen houden. De Louis D’Haeseleerstraat grenst aan de Zoutstraten, waar zich het grootst aantal schoenenwinkels per vierkante meter van heel Europa bevinden. Koffiebar Philimonius is ook vlakbij, dat alleen is een goeie reden om een bod te doen op dit huis.”

Meer info vind je hier.