OP HUIZENJACHT IN AALST Voor 400.000 euro kan je wonen in een villa, een duplex of aan een prestigieuze laan Rutger Lievens

29 januari 2019

19u05 0 Aalst Er is een tijd geweest dat al wie het zich kon permitteren wegtrok uit ‘Marginaalst’, maar sinds enkele jaren is het tij gekeerd. Aalst is de laatste jaren uitgegroeid tot de jonge hipster der centrumsteden. Jonge mensen keren na hun studies vaker terug naar hun geboortestad om er hun kinderen groot te brengen. Het bevolkingsaantal groeit, wonen in Aalst wordt populairder. Een goed huis vinden is niet simpel, dus nemen wij elke week een kijkje op de huizenmarkt om te zien waar de vastgoedpareltjes zich bevinden.

Villa in de Sint-Amandstraat in Erembodegem (415.000 euro)

“Aalst is de stad van bakstenen fabrieksgebouwen, maar wie het niet zo heeft voor een hippe loft langs de Dender in de stad vindt misschien de villa in de Sint-Amandstraat in Erembodegem wel iets hebben. Fans van fermettes zullen hier wild van worden. Fans van ruimte en groen ook, want rond het huis is er een tuin van 31 are. Hier komt best iemand met groene vingers wonen dus. De bron en de vijver krijg je er gratis bij. De badkamer kan een opfrisbeurt gebruiken, tenzij je houdt van blauwe tegels met bloemetjesmotief. In de drie slaapkamers waan je je in een of ander Frans kasteel.”

Duplex in Ninovesteenweg (411.870 euro)

“Voor 400.000 euro kan je ook gewoon een duplex kopen met zicht op het stadspark van Aalst. Daar heb je net als in de villa in Erembodegem zicht op veel bomen, maar je moet het groen niet zelf onderhouden. De duplex met twee slaapkamers bevindt zich aan de Ninovesteenweg, vlakbij de E40. Makkelijk voor wie met de auto gaat werken in Gent of Brussel, maar wie zich echt wil integreren in Aalst moet natuurlijk wel ook eens naar het centrum van de stad wandelen en niet op zijn duplex blijven.”

Huis Capucienenlaan (399.000 euro)

“De Capucienenlaan is samen met de Parklaan en de Stationsstraat waarschijnlijk een van de straten met de mooiste huizen van de stad. Ok, vanuit dit huis heb je geen uitzicht op duizend bomen in een tuin van 31 are of een stedelijk stadspark. Je moet het doen met het zicht op het kruispunt van tussen Capucienenlaan en de Genstsestraat, maar het ‘Klein Parksken’ is vlakbij. Daar kan je op Autoloze Zondag bijvoorbeeld deelnemen aan fietsracen rond het parkje. In de twee keukens van het huis is er ruimte genoeg om na de fietsrace een lekkere maaltijd en cocktails klaar te maken voor al je vrienden. Dit huis heeft zelfs een bibliotheek, wat erop wijst dat hier in het verleden boeken werden gelezen en dat is toch vrij uniek in een Aalsterse woning.”

