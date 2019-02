OP HUIZENJACHT IN AALST: Op zoek naar de hipste lofts Rutger Lievens

15 februari 2019

12u40 1 Aalst Er is een tijd geweest dat al wie het zich kon permitteren wegtrok uit ‘Marginaalst’, maar sinds enkele jaren is het tij gekeerd. Aalst is de laatste jaren uitgegroeid tot de jonge hipster der centrumsteden. Jonge mensen keren na hun studies vaker terug naar hun geboortestad om er hun kinderen groot te brengen. Het bevolkingsaantal groeit, wonen in Aalst wordt populairder. Een goed huis vinden is niet simpel, dus nemen wij elke week een kijkje op de huizenmarkt om te zien waar de vastgoedpareltjes zich bevinden. DEZE WEEK: Op zoek naar de hipste lofts

Brooklyn in Aalst: 1,2 miljoen euro

“Aalst wordt in de kranten dan wel het Londen aan de Dender genoemd, in deze loft waan je je in een of andere loft in het New Yorkse Brooklyn. Uitkijken doe je niet over de skyline van de Big Apple, maar over de Aalsterse skyline, maar elke fiere stadsbewoner zal je verzekeren dat die zeker niet moet onderdoen. Voor 1,2 miljoen euro krijg je eigenlijk het hipste stukje vastgoed dat er in Aalst te vinden is. Oké, er is maar één slaapkamer, maar het is een loft, er zijn geen muren, je kan overal bedden zetten. De loft bevindt zich in het vroegere graanmagazijn van mouterij De Wolf-Cosyns, dat sinds enkele jaren verbouwd werd tot wooncomplex. Hip erfgoed dus, en een voorbeeld voor andere oude fabrieksgebouwen in de stad. Laat ons hopen dat de komende jaren nog oude fabrieksgebouwen een nieuwe functie krijgen en dat er minder Aalsters industrieel erfgoed tegen de grond gaat.”

Meer info vind je hier.

Coole kelderloft: 349.000

“Van de loft met uitzicht op het Londen aan de Dender naar een coole kelderloft in de Vrijheidstraat. Polierbeton, baksteen en parket zijn de belangrijkste materialen. De huidige bewoner of bewoonster combineerde die materialen feilloos met een trendy interieur. De inkom van de loft ligt niet direct aan de straatkant, waardoor je op het terras voor de deur toch enige rust kent. Deze kelderverdieping met lichtinval is ongetwijfeld een verborgen parel in Aalst. Voor een gezin met kinderen lijkt zo’n loft niet geschikt, ze huilen mekaar zo wakker. Gelukkig blijkt uit onderzoek dat Aalst beschikt over een groot aantal singles. Voor de eeuwige vrijgezel met geld is deze loft ideaal.”

Meer info hier.