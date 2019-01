OP DE HUIZENMARKT: Wat is er in Aalst te koop voor 400.000 euro? Rutger Lievens

29 januari 2019

19u05 0 Aalst Elke week vragen we aan Aalsterse immomakelaars welke interessante panden er op de markt zijn gekomen. Vandaag focussen we op huizen die nu te koop staan voor (ongeveer) 400.000 euro.

PAND 1: Villa in de Sint-Amandstraat in Erembodegem

De makelaar: “Exclusieve cottage-villa uit 1980 op 31 are met bron en natuurlijke vijver. Bewoonbaar : +-230 m². Hall, bureel/slpk, ruime living met mezzanine, grote ing. keuken met aansluitend terras, zijdelingse veranda. Op de verdieping 3 slpks en badkamer. CV aardgas. Volledig onderkelderd met garage.”

Adres: Sint-Amandstraat 4a, Erembodegem

Vraagprijs: 415.000 euro

Totale opp. grond (m²) 3103

Bewoonbare opp. (m²)(ca.) 231

Slaapkamers: 3

Badkamer: 1

Bureau: 1

Makelaar: immo Bonny

PAND 2: duplex in Residentie Bosrand (411.870 euro)

De makelaar: “Op een unieke locatie verrijst een nieuw en prachtig woonproject. Residentie Bosrand is gelegen dicht bij de stadskern van Aalst en kijkt uit op het natuurgebied Het Osbroek. Deze topligging heeft heel veel troeven: u vindt er het gemak van winkels en restaurants dichtbij, de belangrijkste invalswegen zijn vlot bereikbaar… en toch geniet u van de rust van de natuur. Residentie Bosrand bestaat uit twaalf ruime, comfortabele en lichtrijke appartementen die kunnen afgewerkt worden volgens uw persoonlijke smaak. Dit hedendaagse woonproject bestaat uit twaalf ruime appartementen met allemaal een terras dat uitkijkt op natuurgebied Het Osbroek.”

Adres: Ninovesteenweg 29, Aalst

Vraagprijs: 411.870 euro

Totale opp. grond 155 m²

Slaapkamers: 2

Badkamer: 2

Keuken en open leefruimte, een berging en ondergrondse garage

Makelaar: B&V Invest

PAND 3: Huis Capucienenlaan (399.000 euro)

Makelaar: “Centraal gelegen instapklare burgerwoning langs een prestigieuze laan in Aalst, op 2 min van centrum en E40. Op het gelijkvloers bestaat deze woning uit een inkomhal, een bureel, een bibliotheek, een ingerichte keuken, een apart toilet en een ruime garage/magazijn. Op de verdieping is er een ruime slaapkamer met dressing, een badkamer (ligbad, bidet, aparte douche, wastafel), een gezellige leefruimte met gashaard en een tweede volledig geïnstalleerde keuken. De zolderverdieping bestaat uit drie ruime slaapkamers waarvan één met mezzanine. Via de hal komt u op het zonneterras met een oppervlakte van 45 m2 waar u geen enkele inkijk heeft.”

Adres: Capucienenlaan 2, 9300 Aalst

Vraagprijs: 399.000 euro

Bewoonbare opp.: 250 m²

Slaapkamers: 4

Badkamer: 1

Keukens: 2

Makelaar: De Ras