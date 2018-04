Op avontuur in gloednieuw speelbos 19 april 2018

03u04 0

Kinderen konden op de Buitenspeeldag voor het eerst het nieuwe speelbos ontdekken. Op een terrein dat voor kort eigendom was van de familie Moyersoen richtte de stad een speelbos in. "Het speelbos bevindt zich op wandelafstand van het dorpsplein", zegt schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V). "Bij de opmaak werd rekening gehouden met de resultaten van de studie over kindvriendelijke ruimte die de stad vorig jaar liet uitvoeren. Daaruit blijkt dat kinderen kiezen voor natuurlijk spelen, eerder dan voor specifieke speeltoestellen. Zo kunnen ze hun fantasie nog meer de vrije loop laten."





(RLA)