Op 1 maand 350 exemplaren verkocht van kinderboek 'De prinses die alles had' Rutger Lievens

11 augustus 2018

09u07 0 Aalst Er zijn al 350 stuks verkocht van 'De prinses die alles had', een sprookje gemaakt door Aalstenaars Mario De Koninck (AAaRGh) en Nikola (IOA) Hendrickx. "Dat is naar kinderboekennormen al heel veel na 1 maand."

"De meeste mensen kennen mij als cartoonist AAaRGh... voor onder meer Metro, TeVe-Blad en Deze Week Gent en Aalst", zegt Mario De Koninck. "Een maand geleden kwam mijn eerste sprookje uit, 'De prinses die alles had'. Voor één keer zorgde ik niet zelf voor de illustraties maar deed ik een beroep op collega-tekenaar Nikola (IOA) Hendrickx, die er een waar kunststuk van maakte."

Het is een sprookje gemaakt door twee creatieve Aalstenaars. "Het sprookje is een unieke samenwerking tussen twee Aalstenaars, namelijk de huidige huiscartoonist van het Europees Cartoon Centrum (ik) en hun huiscartoonist van vorig jaar (Nikola)", zegt Mario. "De reacties zijn zeer lovend en ook de eerste recensies zijn positief."

'De prinses die alles had' is een hedendaags sprookje waarin de prinses, ondanks het feit dat ze alles heeft, zich steendood verveelt en haar papa, de koning een smartphone heeft en er stevig op los swipet, met alle gevolgen van dien.

Een derde van de eerste druk is al de deur uit, zo'n 350 stuks. "Dat is naar kinderboekennormen al heel veel na 1 maand", zegt Mario. "Het doel is dat de eerste druk dit jaar uitverkocht is en dat er volgend jaar een tweede druk volgt. We werken ook al aan een vervolg, telkens met 'De prinses die alles had' in de hoofdrol. De bedoeling is dat het een reeks wordt met elke keer herkenbare, hedendaagse elementen verweven in de klassieke omkadering van een sprookje. Er wordt ook al nagedacht over vertalingen van 'De prinses die alles had'."

Www.aaargh.be.