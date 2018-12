Oorzaak dodelijke brand nog niet bekend Koen Baten

12 december 2018

17u04 0

De oorzaak van de dodelijke brand in de Dompelstraat in Aalst is nog steeds niet bekend. Het vuur brak dinsdagmiddag rond 13.30 uur uit achteraan in de woning. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de woning. Al snel werd het duidelijk dat er nog een 35-jarige man aanwezig was in de woning. J.V.G. overleefde de brand niet en werd aangetroffen door de hulpdiensten op de plaats waar het vuur was ontstaan.

De straat was urenlang afgesloten en het parket en onderzoekers kwamen ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken. Op dit moment is deze nog altijd niet duidelijk. Het parket verwacht dat er morgen meer duidelijkheid zal zijn wat de brand veroorzaakte.