Ook voor de Steinerschool in de Affligemdreef kamperen weer ouders Rutger Lievens

15 maart 2019

15u40 0 Aalst Niet alleen aan het Sint-Jozefscollege in Aalst wordt er vandaag gekampeerd, ook voor de middelbare Steinerschool in de Affligemdreef zitten ouders de kou te verbijten.

Ook de kampeerders aan de Steinerschool zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen. De inschrijvingen starten morgen om 8 uur, maar deze middag zat er al een groepje ouders voor de school te wachten. “Er zijn in totaal 24 plaatsen. Daarvan zijn er drie ingenomen door broers en zussen. Dus zijn er nog 21 beschikbaar. Momenteel kamperen er 17 ouders aan de schoolpoort”, zegt Tim De Backer van de Aalsterse Steinerschool. “Vanaf 16 uur mogen de ouders in de klascontainer.”

Streekgenoten die fan zijn van het Steineronderwijs hebben wat over om hun kind aan de Affligemdreef naar school te laten gaan. De andere dichtsbijzijnde scholen bevinden zich in Gent of Anderlecht.