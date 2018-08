Ook slachtoffer steekpartij Sint-Janstraat aangehouden Koen Baten

17 augustus 2018

12u00 1 Aalst De onderzoeksrechter heeft nu ook het 25-jarige slachtoffer van de steekpartij op 14 augustus aangehouden.

De jongeman verkeerde even in levensgevaar nadat hij in café Den Den in de rug gestoken werd, maar vrijdag was zijn toestand stabiel. "Hij kon dus ook verhoord worden door de politie", aldus Eva Brantegem van het parket Oost-Vlaanderen. "Wegens zijn aandeel in de vechtpartij die voorafging aan de steekpartij, werd de man ook aangehouden door de onderzoeksrechter." Na zijn verhoor en aanhouding werd de man overgebracht naar de ziekenboeg in de gevangenis van Brugge.