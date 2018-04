Ook nog geen concessionaris voor theatercafé onder De Werf 19 april 2018

Net zoals het nog niet is geweten wie er achter de toog zal staan van de bar in Utopia, zoekt de stad Aalst nog een concessionaris voor het theatercafé in De Werf.

De kelderverdieping komt leeg nu de bibliotheek verhuist naar Utopia en dus wil de stad de plaats in concessie geven aan een horeca-uitbater. Er is sprake van een 'theaterbrasserie.' De zoektocht verloopt al even moeilijk als die naar een concessionaris voor Utopia. "Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 13 februari 2017 om de vrijgekomen ruimte naar aanleiding van de verhuis van de bibliotheek toe te wijzen aan de werking van CC De Werf en dit om een antwoord te bieden op de huidige leemte in het horeca-aanbod van CC De Werf", zegt de stad.





Deblokkeren

Op 27 juni 2017 was er de goedkeuring van de selectievereisten, op 22 januari 2018 besloot het stadsbestuur de procedure stop te zetten. Nu dinsdag komt er een gewijzigde procedure op de gemeenteraad om het dossier te deblokkeren. "Er wordt voorgesteld zelf de markt te bevragen, zonder verplichting,





tot de nieuwe concessieaankondiging", klinkt het bij de stad.





(RLA)