Ook in Aalst ruiten van 13 wagens ingegooid tijdens nieuwjaarsnacht, vandalen stoppen ook vuurwerk in vuilnisbakken Koen Baten

01 januari 2019

11u53 2

Tijdens nieuwjaarsnacht zijn in de Hovenierstraat, de Violetstraat, Hertshage en de parking aan de carnavalshallen verschillende wagens beschadigd door vandalen. Enkele jongeren begonnen er vuurwerk af te steken dat door ramen van wagens vloog. De jongeren hebben ook enkele vuilnisbakken laten ontploffen, wat zorgde voor heel luide knallen. De politie zou enkele jongeren hebben opgepakt en het zou gaan om minderjarigen.

De feiten vonden plaats vlak na middernacht. Verschillende jongeren kwamen de straat op om te vieren, maar zaaiden een spoor van vernieling. Ze schoten vuurwerk af tussen de wagens waardoor ook verschillende ruiten sprongen of schade opliepen. Daarna werd de sfeer steeds grover en werden er ook bakstenen gebruikt om ruiten in te gooien van de wagens die geparkeerd stonden.

De daders, vooral minderjarigen, zouden nadien ook enkele vuurpijlen in vuilnisbakken gegooid hebben waardoor deze ook ontploften. In totaal zouden er 13 wagens beschadigd zijn en werden de ruiten vernield. Het is niet de eerste keer dat er in Hertshage en op die locaties problemen ontstaan. Jongeren komen er amok maken en zaaien vernieling. De politie kwam gisteren ter plaatse en zou enkele jongeren hebben opgepakt. Gelukkig raakte bij de incidenten niemand gewond, maar de schade is wel aanzienlijk.