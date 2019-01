Ook in Aalst hoofddoekenverbod aan de stadsloketten: “De evidentie zelf”, vindt Karim Van Overmeire (N-VA) Rutger Lievens

07 januari 2019

12u33 5 Aalst Het stadsbestuur van Aalst wil een hoofddoekenverbod invoeren voor het personeel aan de stadsloketten. Tot nu toe zijn er geen werknemers geweest die een hoofddoek wilden dragen aan het loket, maar schepen Karim Van Overmeire (N-VA) wil daar niet op wachten. “Het is nu het ideale moment. Als het zich voordoet, kunnen we terugvallen op een juridisch kader”, zegt hij.

Het nieuwe stadsbestuur van Ninove kondigde eerder al aan dat er een hoofddoekenverbod zou komen aan de loketten van de stadsadministratie. In Aalst staat het ook in het bestuursakkoord, al moet je er eventjes naar zoeken. Punt 31 zegt: “De werkplek van een openbare dienst is niet de plaats om door uitspraken, houding, kledij of andere uiterlijke symbolen uitdrukking te geven aan een politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging.” De stad wil de neutraliteit juridisch verankeren.

Schepen van Integratie Karim Van Overmeire (N-VA) bevestigt dat er een hoofddoekenverbod aankomt, al ligt volgens hem niet de focus op de hoofddoek. “Ninove heeft dit eigenlijk van ons overgenomen. Een hoofddoek is niet toegestaan, maar je mag bijvoorbeeld ook geen vergiet op je hoofd zetten. Of een T-shirt van N-VA of het ABVV dragen. Je mag wel een overtuiging hebben als ambtenaar, maar een loket is niet de plaats om die te tonen”, zegt Van Overmeire.

Ideale moment

Tot nu toe was er geen enkele medewerkster die een hoofddoek wilde dragen aan de loketten. In vorige discussies op de gemeenteraad werd dat dan ook gegeven als argument: het ‘probleem’ stelt zich niet. “Net daarom is het nu het ideale moment om dit juridisch te verankeren. Stel dat er iemand plots zin heeft om een niet-neutraal T-shirt van N-VA aan te trekken, dan moet je wel iets hebben om op terug te vallen”, zegt Van Overmeire.

Voelt dit stadsbestuur de hete adem van Vlaams Belang in de nek en wordt deze maatregel daarom ingevoerd? “Ik heb geen verkiezingsuitslag nodig om hierover bekommerd te zijn. Ik vind het zo vreemd dat daarover discussie bestaat. Neutrale dienstverlening, ik vind dat zo evident”, zegt Van Overmeire (N-VA).

Van Groen mag hoofddoek wel

Mocht Lander Wantens, gemeenteraadslid voor Groen, in het stadsbestuur gezeten hebben, dan was zo’n hoofddoekenverbod er niet gekomen. “Met ons mogen medewerkers wel een hoofddoek dragen als ze dat willen. De hoofddoek is een symbool, maar zegt niks over de kwaliteit van de dienstverlening. Er is geen enkele reden om dit te verbieden”, zegt Wantens (Groen).