Ook City Music getroffen door stormweer, zender tijdelijk uit de lucht Rutger Lievens

11 maart 2019

11u38 0 Aalst De Aalsterse lokale radio City Music ging tijdelijk uit de ether door de hevige stormwind. De schade is hersteld, maar op sommige plekken kan de ontvangst nog wat verstoord zijn, waarschuwt de zender.

“De hevige wind van zondagnamiddag heeft ook de Aalsterse stadsradio CityMusic getroffen”, zo communiceert City Music via sociale media. “De zendmast, die zich bovenaan het ASZ bevindt, werd slachtoffer van de hevige windstoten, waardoor de zender tijdelijk uit de lucht ging. De technische ploeg van CityMusic was binnen het half uur ter plaatse en besliste onmiddellijk om de brandweer op te roepen voor assistentie.”

Ondertussen is de schade hersteld. “Door een goede samenwerking met de Aalsterse brandweer, kon erger vermeden worden en is de situatie ondertussen gestabiliseerd. Hierdoor kan het zijn dat de ontvangst van de Aalsterse frequentie, 107.8 FM, op sommige plaatsen wat verstoord is. Luisteraars kunnen uiteraard nog steeds terecht op de tweede frequentie van CityMusic, 105.8 FM of op de Internetstream via www.citymusic.be”, klinkt het.