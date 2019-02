Ontwikkeling Health & Care Valley op Siesegem: “Knip tussen Blauwenbergstraat en Nieuwerkerken komt er eerste tien jaar niet” Rutger Lievens

20 februari 2019

12u38 5 Aalst De Blauwenbergstraat tussen de Siesegemlaan en de wijk Maal in Nieuwerkerken zal de eerste tien jaar niet worden afgesloten. Nu gaat er veel verkeer van de Siesegemlaan via deze straat naar Nieuwerkerken en Erpe-Mere. “Het is niet zeker dat deze doorsteek zal verdwijnen en als dat gebeurt zal het niet voor de eerste tien jaar zijn”, zegt de stad.

Op een druk bijgewoonde infovergadering over de Health & Care Valley in het paviljoen op de Hopmarkt heeft de stad meer info gegeven over haar plannen voor de Siesegemkouter. Concreet is het nu duidelijk dat de ontwikkeling in twee fases zal verlopen, een noordelijke en een zuidelijke. De eerste fase is de noordelijke. Het deel Siesegemkouter, in de buurt van bouwmaterialen Schelfhout, zal eerst worden ontwikkeld.

“Tien jaar of langer”

Het gebied ten zuiden van de Siesegembeek zal pas ontwikkeld worden als 75 procent van het noordelijk deel is ontwikkeld. “Dat kan tien jaar of langer duren. Tot de ontwikkeling van het noordelijk deel klaar is, verandert er niks aan de Blauwenbergstraat. Het staat ook nog niet vast dat de doorsteek tussen Siesegemlaan en Maal verdwijnt”, aldus de stad Aalst.

Op dit moment loopt de aanvraag tot de omgevingsvergunning voor fase 1a. In het najaar starten de infrastructuurwerken voor fase 1a, waaronder de aanleg van wegen. In 2020 volgt de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor fase 1b. In 2021 zouden ten noorden van de Siesegembeek de eerste bedrijfskavels worden ingevuld. Als 75 procent daarvan is ingevuld, start de ontwikkeling van het zuiden van de Siesegemkouter.

“In de steek gelaten”

Schepen Katrien Beulens (CD&V) was aanwezig en dat werd geapprecieerd, maar bij de aanwezigen was er toch veel twijfel over het bedrijventerrein dat aan hun achtertuin zal worden ingeplant. Veel extra info was er ook niet echt. “Wie als insider, als directe bewoner van Maal op zoek was naar meerwaarde, naar nieuwe en/of bijkomende informatie over de realisatie van de Health & Care Valley op de infomarkt van stad Aalst, kwam van een kale reis terug”, luidde het bij Leefbaar Maal.

“Enkel schepen Katrien Beulens was aanwezig om vragen te beantwoorden of bezorgdheden te capteren. De aanwezige ambtenaren werden verder zwaar in de steek gelaten door hun bevoegde schepenen. Ook de burgemeester Christoph D’Haese, die twee weken geleden in Melle nog stond te triomferen, stuurde zijn kat”, klonk het. “Het wordt echt tijd dat iemand politieke moed toont en echt met ons in gesprek gaat. Ook wij hebben ideeën om dit voor ons een iets aangenamer project te maken. Het wordt echt tijd dat het beloofde participatietraject - opgenomen in het bestuursakkoord - opgestart wordt.”