Ontsnap als Jan De Lichte uit belfort STAD WERKT AAN ESCAPE GAME OVER BEKENDE STRUIKROVER RUTGER LIEVENS

24 april 2018

02u50 0 Aalst De crypte van het Aalsterse belfort zal vanaf dit najaar het decor zijn voor de 'escape game Jan De Lichte'. De 18de-eeuwse bendeleider werd in het belfort opgesloten, veroordeeld en op de Grote Markt geradbraakt. De stad laat zijn verhaal nu in een escape game gieten.

Het voorstel van schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) wordt vandaag besproken op de gemeenteraad. Hij benadrukt dat het allemaal nog wat in voorwaardelijke wijs is, maar veel tegenkanting zal er waarschijnlijk niet zijn tegen de originele manier waarop met de geschiedenis van de stad wordt omgegaan. "Uiteraard is het de gemeenteraad die het voorstel al dan niet zal goedkeuren, maar ik ben alvast voor", zegt Van Overmeire, die zelf ook een grote fan is van escape games. "Je vindt de games tegenwoordig in alle steden. Het is een interactief spel waarbij je met een groep vrienden of familieleden moet proberen een aantal puzzels op te lossen. De groep wint wanneer je binnen het uur de juiste code vindt om uit de kamer te ontsnappen. Ideaal voor een teambuilding of gewoon een uur plezier."





Dat VTM een reeks maakt over Jan De Lichte speelde mee in de keuze. "Met een escape game in het belfort, wil de stad nieuwe bezoekers aantrekken en de mensen vertrouwd maken met het verhaal van Jan De Lichte. Die beruchte struikrover en bendeleider werd in 1748 in het belfort opgesloten om daarna op de Grote Markt te worden geradbraakt", zegt Van Overmeire. "Louis Paul Boon schreef er een roman over. VTM is bezig met opnames van een reeks met Matteo Simoni in de rol van Jan De Lichte. Daar kan een stad als Aalst op inpikken."





Folterkamer

In het belfort, een gebouw waarvan de oudste delen teruggaan tot 1225, bracht Jan De Lichte zijn laatste uren door. Hij werd gevangengezet in de toren en in de kelder - in die tijd een ware folterkamer - werd hij berecht. Hij werd geradbraakt, een zelfs voor die tijd wrede dood. Genoeg ingrediënten aan het verhaal om een spannende escape game te maken dus. "De crypte wordt op dit ogenblik niet gebruikt. De concessie stelt de ruimte voor maximum drie jaar ter beschikking. Alle inrichtingskosten zijn voor de concessionaris, die bovendien moet rekening houden met alle voorschriften inzake erfgoed", zegt de schepen. "Het is geen concurrentie voor bestaande zaken die escape games aanbieden. Ook bestaande zaken kunnen intekenen op de concessie. Typisch voor een escape game is dat je het maar één keer kan spelen omdat je op het einde de code natuurlijk hebt ontdekt. Als je de smaak te pakken krijgt, ga je automatisch naar andere zaken die andere opdrachten aanbieden."