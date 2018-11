Ontslagen Eendracht-trainer: “Ontgoocheld door plotse ontslag” Rutger Lievens

15 november 2018

19u09 0 Aalst Tom De Cock, de pas ontslagen trainer van Eendracht Aalst, reageerde voor het eerst op sociale media op zijn gedwongen afscheid. Hij zegt ontgoocheld te zijn door het plotse einde van twee mooie jaren. Ondertussen zou Eendracht Aalst rond de tafel zitten met ex-Rode Duivel Lorenzo Staelens.

“Ontgoocheld dat er plots een einde kwam aan 2 mooie jaren bij Eendracht Aalst... Dankbaar en fier voor de mooie momenten die we samen hebben meegemaakt... Voor altijd supporter, veel succes aan iedereen in deze mooie club”, dat laat Tom De Cock vandaag op Facebook aan de fans weten. Heel wat Eendracht-fans reageerden verontwaardigd over de beslissing van het bestuur om Tom De Cock te ontslaan.

De club zette eerder deze week deze boodschap op haar website: “Deze avond heeft de club, met spijt in het hart, beslist om afscheid te nemen van haar trainer Tom De Cock. Tom kon op enorm veel krediet rekenen binnen de club wegens zijn verdiensten als peoplemanager, zeer correcte collega en niet te vergeten als de man die de club deed promoveren. Dit zorgde er trouwens voor dat de club de harde targets, die het gesteld had in het begin van het seizoen, niet naar de letter nam. Er was immers de overtuiging dat we niet gediend waren door het lot en dat de motor nog echt moest aanslaan. Vandaag moeten we echter vaststellen dat het draagvlak eerder afbrokkelde in plaats van te verstevigen en de huidige ranking was ook al niet van aard om nog veel geduld te oefenen.

Omdat de club niet over één nacht ijs wil gaan voor de opvolging, is aan onze T2 Carl De Geyseleer gevraagd om tijdelijk het hoofdtrainerschap waar te nemen. We wensen Tom het allerbeste in het vervolg van zijn carrière en uiteraard veel succes aan Carl in zijn nieuwe opdracht.”

Ondertussen zijn er wel al geruchten dat Eendracht aan het onderhandelen is met een mogelijke opvolger van Tom De Cock: Lorenzo Staelens.