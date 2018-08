Ontploffingen en kortsluitingen veroorzaken vier stroomonderbrekingen in acht dagen Steenmarter verantwoordelijk voor laatste panne KOEN MOREAU en KOEN BATEN

03 augustus 2018

12u00 0 Aalst Duizenden gezinnen in de regio rond Aalst, Erpe-Mere en Haaltert zaten vrijdagochtend rond 5 uur zonder elektriciteit. Voor velen al de vierde panne in een week tijd. Schuldige was deze keer een steenmarter, die zijn tanden in een kabel van een transformatiestation gezet had.

Een diertje van amper een halve meter, aangetrokken door de geur van rubber waar visolie in verwerkt is, zette vrijdagochtend voor een keertje geen automobilist, maar wel enkele duizenden gezinnen zonder stroom. "Een steenmarter was binnengedrongen in ons transformatiestation in de Erembodegemstraat, aan het stadspark van Aalst", zegt Marleen Vanhecke van Elia. "Het dier ging er aan het knagen, waardoor een kortsluiting ontstond."

In zo'n transformatiestation komen alle hoogspanningskabels binnen, en wordt de elektriciteit doorgestuurd naar de verschillende cabines van Eandis, van waar het dan opnieuw verdergaat naar de woningen. Een kortsluiting in zo'n station heeft dan ook een enorme impact. "Normaal beschikt elk station over een back-upsysteem, maar dat is hier niet in werking getreden, waardoor technici ter plaatse moesten komen om alles weer op te starten."

Steenmarter overleefde het niet

Onderzoek moet nu uitwijzen hoe de steenmarter — die het avontuur niet overleefde — binnen is geraakt. "Onze stations zijn hermetisch afgesloten", klinkt het. "Maar mogelijk is het dier binnengeglipt toen een deur openstond tijdens een onderhoud." Uiteindelijk bleef de stroomonderbreking vrijdagochtend beperkt tot een uurtje.

Dat het ook in de stroomcabines van Eandis fout kan lopen, was afgelopen week ook al drie keer te merken. Woensdagnacht veroorzaakte een kortsluiting aan een ondergrondse leiding in de buurt van de Eendrachtstraat en Bredestraat in Aalst omstreeks 22.45 uur een panne in een omvangrijk gebied. Door ontploffingen in de cabines van Eandis achter de kerk van Erpe en op de hoek van de Steenweg op Dendermonde en de Molenkouterstraat in Hofstade, ging vrijdagochtend omstreeks 0.30 uur en vrijdagavond om 23 uur het licht ook al uit in enkele tientallen straten in Aalst en Erpe-Mere. "In alle gevallen hebben we de elektriciteit zo snel mogelijk omgeschakeld en werden de defecten vervolgens hersteld", reageert David Callens van Eandis. "Het gaat hier echt om een ongelukkige samenloop van omstandigheden."

De schade door de diverse pannes blijft door de nachtelijke tijdstippen en de relatief korte duur heel beperkt. De netwerkbeheerders voorzien daarom ook geen tussenkomst. Wie toch schade geleden heeft, neemt best contact op met zijn brandverzekeraar.