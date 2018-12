Ontmoet de restaurateurs van de kunstwerken in de Sint-Martinuskerk Rutger Lievens

20 december 2018

10u19 0 Aalst Eind januari geven erfgoedwetenschappers meer uitleg over de restauratie van de kunstwerken in de Sint-Martinuskerk in Aalst. De kerk dateert van 1480 en ondergaat een grondige restauratie.

“In het bijzijn van erfgoedwetenschapper en docent aan de UAntwerpen Geert Van der Snickt, zullen Estelle De Groote en Camille De Clercq van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - KIK meer duiding geven bij twee kunstwerken uit de Sint-Martinuskerk”, aldus de organisator. “Enerzijds is er de Sacramentstoren, waarvan de restauratie liep in 2018 en anderzijds de muurschildering Het Laatste Oordeel waarvan het vooronderzoek en de scanning werden uitgevoerd in het najaar van 2018.”

De ontmoeting met de restaurateurs vindt plaats op 31 januari vanaf 19 uur. De lezing start om 19.30 uur in de kerk. Toegang is gratis, inschrijven niet nodig.