Ontdek Mijlbeekbos samen met Natuurpunt Rutger Lievens

29 januari 2019

11u09 0 Aalst Natuurpunt Aalst organiseert op zondag 3 februari een wandeling door het Mijlbeekbos in Aalst.

Mijlbeekbos is nog niet zo bekend bij Aalstenaars, maar is zeker de moeite om eens te bezoeken. “Langs de Molenbeek richting Moorsel ligt een verborgen natuurgebied dat in volle winter ook best knap is om te bewonderen. We zoeken er sporen van reeën”, aldus Rik De Baere van Natuurpunt.

De wandeling vindt plaats op zondag 3 februari tussen 10 en 12 uur. Afspraak aan de parking Beukenhof, Langestraat 12.