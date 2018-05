Ongerustheid over 'sorry'-kiezelsteentjes STEENTJES BLIJKEN GEPLAATST DOOR SCHOOL IN KADER VAN TEAMBUILDING RUTGER LIEVENS

24 mei 2018

02u35 0 Aalst Op vier plaatsen in Nieuwerkerken, Haaltert en Mere troffen bewoners het woord 'sorry', gevormd in kiezelsteentjes, aan voor hun deur of op de vensterbank van het huis. Op internetfora ontstond er ongerustheid. Ging het om een grap van kinderen? Inbrekers die een teken achterlieten of was er een psychopaat met een bizarre bezigheid aan de slag?

'Sorry', het woord werd steentje per steentje gevormd en als boodschap achtergelaten op de deurmat van een woning in Mere. In Nieuwerkerken vond een bewoonster de steentjes op haar vensterbank. Op nog twee andere plekken, onder meer in Haaltert, deed het fenomeen zich voor. Eens de foto's gedeeld waren op Facebook-groepen als 'Ge zej van Nievekeirken as ge', 'Ge zetj van Eirp-Miejer as ge' en 'Leefbaar Maal' begonnen ook anderen zich zorgen te maken.





Waren dit excuses vanwege een seriemoodenaar voor een misdaad die nog moest begaan worden? Wie te veel naar thrillers kijkt op televisie zou het meteen beginnen denken.





"Ben er niet gerust in"

Op Facebook deden andere theoriën de ronde. De één deed ze af als een grap van kinderen, maar die hypothese werd al snel verworpen. Welk kind houdt zich bezig om dit te doen in drie verschillende gemeenten? Een inbrekersbende dan misschien? Die laten toch tekens achter aan huizen? "Neen. Mijn man heeft de foto doorgestuurd naar de politiezone Erpe Mere/Lede, maar die herkennen het niet. Het duurt volgens hen te lang om te leggen, er is te veel kans om gezien te worden. Inbrekers leggen korte tekens zoals een kruisje aan de voordeur of een blikje naast brievenbus", zegt de bewoonster van één van de huizen waar 'sorry' werd achtergelaten. Ze haalde de steentjes weg nadat ze er een foto van had genomen. De foto ging naar de politie en op Facebook. "Ik vind het allemaal heel raar en ben er niet gerust in", zegt ze.





Vorm van teambuilding

Na wat onderzoek bleek dat de vier waar de steentjes werden achtergelaten elkaar kennen, want ze werken alle vier in een school in Aalst. Toen de school op de hoogte was dat de pers een artikel wou publiceren over de mysterieuze steentjes namen ze contact op. "De bewoners van Mere, Nieuwerkerken of Haaltert moeten zich niet ongerust maken over die steentjes. Mensen van onze school hebben ze gelegd voor de deur van vier personeelsleden. Als vorm van teambuilding maken we op school onze eigen vorm van 'Sorry voor alles', het bekende tv-programma. Dit paste in dat geheime schoolproject", zegt een leerkracht van de school. Ze vraagt om haar naam of de naam van de school niet te vernoemen. "Anders zou de verrassing eraf zijn en al ons werk voor niets. Op 5 oktober tonen we aan het personeel wat er allemaal is gebeurd zonder dat ze wisten waaraan ze meewerkten, het zal echt spectaculair zijn", aldus de leerkracht.