Onfrisse geur van stadspark tot Begijnhof Rutger Lievens

14 juli 2018

11u58 0 Aalst Aalstenaars die in de omgeving tussen het stadspark en de Begijnhofkerk wonen, klagen over een kwalijk riekende geur. Waarschijnlijk is de geur afkomstig van de rioleringen.

"Je ruikt de stinkende walm voor vijf minuten, dan verdwijnt het weer, om een tijdje later weer op te duiken. Je kan het best omschrijven als de geur van rotte eieren, recht uit 'het putteke'", zegt een bezoeker van een café uit de buurt. Ook een cafébaas uit de omgeving klaagt over de stank. "Het is al enkele weken dat het hier regelmatig stinkt. Rioleringsgeur. Niet fijn voor de klanten."

Johan, een buurtbewoner uit de Windmolenstraat, zegt dat het daar ook vaak te ruiken is. "Niet alleen nu het zo droog is, die stank hangt hier al zeker een jaar", zegt hij. "Ook in de Louis D'Haeseleerstraat komt de geur omhoog uit de rioleringen."

Schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (Lijst A) laat haar diensten onderzoeken wat er aan de hand is.