Onderzoek OLV haalt prestigieus medisch magazine 23 mei 2018

De resultaten van een vijf jaar lopende studie rond het plaatsen van een stent in de kransslagaders door dokters van het OLV-ziekenhuis in Aalst, is in primeur voorgesteld op het Euro PCR-congres in Parijs en deze bevindingen worden deze week ook gepubliceerd in het prestigieuze New England Journal of Medicine (NEJM). "Dokter Bernard De Bruyne, cardioloog in het OLV-ziekenhuis van Aalst, was de 'principal investigator' van deze studie", zegt het ziekenhuis. "De studie bevestigt dat een stent in de kransslagader geen significante toegevoegde waarde heeft bij patiënten bij wie de bloeddoorstroming niet of in mindere mate wordt gestremd door de vernauwing van hun kransslagader. Dit zal wereldwijd leiden tot meer metingen van de bloeddoorstroming bij vernauwing van de kransslagader", zegt het ziekenhuis. (RLA)