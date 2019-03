Onderwijsschepen Karim Van Overmeire (N-VA): “Van urgent capaciteitsprobleem in basisonderwijs is geen sprake” Rutger Lievens

18 maart 2019

16u46 1 Aalst Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Onderwijs in Aalst, zegt dat er geen urgente capaciteitsproblemen zijn in het basisonderwijs in de stad. Op termijn verwacht hij wel dat er te weinig plaatsen zullen zijn in het secundair onderwijs voor het aantal leerlingen. Afgelopen weekend kampeerden ouders voor schoolpoorten in Aalst om hun kind te kunnen inschrijven.

Als je de kamperende ouders aan schoolpoorten ziet, zou je beginnen denken dat Aalst met capaciteitsproblemen kampt. Toch ontkent Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Onderwijs, dat er te weinig plaatsen zijn voor leerlingen in het basis- en secundair onderwijs in scholenstad Aalst. “Op de dienst Onderwijs van de stad worden de cijfers bijgehouden van capaciteit en bezetting van de scholen in Aalst en deelgemeenten. De meest recente cijfers zijn die van het school jaar 2017-2018", zegt hij.

Individuele scholen hebben maximum bereikt

“Daaruit blijkt dat de gemiddelde bezettingsgraad in het kleuteronderwijs 85 procent bedraagt. Er zijn, over de drie netten heen, zeven vestigingen van kleuterscholen die nu volzet zijn en 31 vestingen waar nog plaats is”, aldus de schepen. “Voor het basisonderwijs zijn de cijfers gelijkaardig: een gemiddelde bezettingsgraad van 82 procent, met twee vestigingen die hun maximumcapaciteit bereikt hebben en 33 vestigingen waar er nog plaats is.”

“In totaal waren in 2017-2018 nog 655 plaatsen in het kleuteronderwijs en 1.281 plaatsen in het lager onderwijs vrij. Van een urgent capaciteitsprobleem op ons grondgebied is er in het basisonderwijs voorlopig nog geen sprake, al hebben een aantal individuele scholen hun maximumcapaciteit bereikt”, zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA).

Hij verwacht op termijn wel problemen in het secundair onderwijs. “Wat dat betreft, heeft de stad Aalst samen met de scholen op het grondgebied vorig jaar deelgenomen aan een Vlaamse studie omtrent de capaciteitsmonitor, waarbij vraag en aanbod ook voor het secundair onderwijs in kaart werd gebracht”, zegt Van Overmeire. “Voor Aalst heeft dit uitgewezen dat er op termijn capaciteitsproblemen te verwachten zijn voor het secundair onderwijs. Vanuit een aantal secundaire scholen werden er dossiers ingediend voor subsidiëring van projecten die de capaciteit zullen uitbreiden. Momenteel wachten we op goedkeuring van deze aanvragen.”

Brief naar Crevits

Al minstens één ouder deed zijn beklag bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Jonas Helaut schreef een brief aan de minister. Hij wou zijn zoontje van vijf jaar oud inschrijven in de lagere school van het Sint-Jozefscollege aan de Capucienenlaan. “Ikzelf heb daar destijds ook school gelopen en deze school bevindt zich op 500 meter van onze deur, dus de keuze lag voor de hand”, zegt Helaut.

Vrijdag om 16.30 uur stonden de eerste ouders al te wachten aan de schoolpoort om hun kind in te schrijven. Terwijl die pas startten op maandag om 8 uur Jonas Helaut

“Ik was geschokt toen ik vrijdagnamiddag door een andere ouder per sms werd verwittigd dat vrijdag om 16.30 uur al de eerste ouders aan de schoolpoort aan het verzamelen waren om hun kind in te schrijven. Voor een goed begrip: de inschrijvingen voor deze school startten pas maandagochtend om 8 uur”, aldus de vader. “Een twintigtal ouders hebben dus vanaf vrijdag(namiddag) tot maandagochtend gekampeerd voor de school. Dat is simpelweg onmenselijk en schandalig is voor een welvaartstaat als de onze. Zaterdagochtend om 10 uur stonden er al 44 ouders, terwijl er maar 39 beschikbare plaatsen zijn”, zegt hij. Jonas Helaut vraagt de minister om snel iets aan het probleem te doen.