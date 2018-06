Ondernemers bezorgd over ontwikkeling Tragel-site 21 juni 2018

02u40 0 Aalst De ondernemers in Aalst zijn bezorgd over de ontwikkeling van de Tragel-site en de impact ervan op de handelskern, dat blijkt uit een rondvraag van Unizo Aalst.

"Een aantal Aalsterse ondernemers heeft in een brainstorm nagedacht over het beleid in Aalst en op basis hiervan werd een Unizo- prioriteitenlijst opgesteld", zegt Freek Van Neck, voorzitter van Unizo Aalst. "De Aalsterse ondernemers vragen om een duidelijke visie over ruimtelijke ordening en mobiliteit in hun gemeente. Dit geldt zowel voor het centrum, de periferie als voor de bedrijventerreinen."





Actieplan

"Onder meer naar aanleiding van de ontwikkeling van de Tragel-site zijn de handelaars vragende partij naar een concreet actieplan om de impact op de handelskern zo klein mogelijk te houden. De ondernemers zijn bezorgd over de gevolgen van de ontwikkeling van de Tragelsite op het vlak van de mobiliteit maar vooral op het kernwinkelgebied. Er dient een concreet actieplan opgesteld te worden om de handelskern te vrijwaren", verduidelijkt Van Neck.





Unizo Aalst pleit er bovendien voor om verder in te zetten op kernversterkend beleid en de winkelleegstand aan te pakken.





Health & Care Valley

Unizo staat positief ten opzichte van het plan om van de Siesegemkouter een Health & Care Valley te maken. De ondernemers vragen wel meer inspraak, meer blauw op straat en zijn ze tegen mogelijke belastingsverhogingen. (RLA)