ONDERNEMEN in Aalst: Wim (32) van Lucifer geeft barbecue-workshops aan huis Rutger Lievens

29 maart 2019

17u31 0 Aalst Meer en meer Aalstenaars starten een kleine of grote onderneming. Wim Behaeghe (32) is verzot op vuur, rook en lekker vlees en startte met Lucifer. Zijn missie: Vlaanderen leren dat een barbecue meer aankan dan worstjes en hamburgers.

Iedereen kan wel een stukje vlees op de barbecue leggen, denken we. Voor wie barbecue als een vorm van koken ziet, is het echter niet zo simpel. “Het vlees, het merk van de barbecue, de temperatuur, tot de kolen toe: alles heeft een invloed op de smaak. Al van kinds af aan ben ik gepassioneerd door rook en vuur. Ik ben me beginnen verdiepen in barbecue en een hele nieuwe wereld ging open. Op barbecue-workshops leerde ik wel een en ander, maar thuis moet je het dan met je eigen barbecue-toestel doen en dat werkt toch weer iets anders”, zegt hij.

Dus vatte hij het plan op om workshops te geven bij de mensen thuis. “Ik heb Lucifer opgericht om de mensen een persoonlijke workshop te geven bij hun thuis, met de barbecue die in hun tuin staat. Het doel is hen te leren werken met het toestel dat zij gebruiken. Ik kom met een maaltijdbox aan huis. Daarin zit alles wat we nodig hebben, van het vlees tot de aanmaakblokjes. We gaan stap per stap aan het werk en bereiden een maaltijd. Het resultaat is een diner dat opgegeten wordt door de gastheer en zijn gasten”, zegt Wim.

