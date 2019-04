ONDERNEMEN IN AALST: Milo opent frituur aan Houtmarkt en levert aan huis met elektrische brommer Rutger Lievens

10 april 2019

16u17 0 Aalst De frituur op de Houtmarkt in Aalst heeft een nieuwe uitbater. Milo bakt er voortaan de frieten én levert ze aan huis. Dat doet hij met een elektrisch brommertje.

Milo baatte tot twee jaar geleden een populaire frituur uit aan het Statieplein van Aalst. “Dat heb ik zes jaar gedaan en in 2017 ben ik daarmee gestopt. Ik was enorm blij toen de kans zich voordeed om een frituur over te nemen aan de Houtmarkt. Het is een goeie buurt, met zeer veel gezinnen die graag lekkere frietjes lusten”, zegt Milo.

Via takeaway.com kan je nu friet bestellen en dan levert Milo dat aan huis. “Ik ben de eerste in de ruime regio die aan huis levert met een elektrische scooter. Een goeie zaak voor het milieu, zo’n elektrisch brommertje”, zegt Milo.