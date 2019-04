ONDERNEMEN in Aalst: Bart De Backer wil met revolutionair stopcontact Europese markt veroveren Rutger Lievens

03 april 2019

15u55 3 Aalst Bart De Backer uit Aalst lanceert met zijn start-up ROND een nieuwe versie van het alom bekende stopcontact. Het stopcontact is al 70 jaar hetzelfde, maar daar wil de Aalsterse ondernemer verandering in brengen. Naast de minimalistische look zijn deze stopcontacten technische hoogstandjes en kost het de elektricien amper 12 minuten om ze te installeren.

Bart De Backer, oprichter van ROND, haalde ruim 540.000 euro aan kapitaal op om de revolutie van het stopcontact in te zetten. Daarnaast heeft de Aalstenaar ook twee patenten op zak. “In Europa worden elk jaar meer dan een miljard stopcontacten en schakelaars geplaatst, zo berekende ik op basis van bouwaanvragen”, zegt De Backer. “Allemaal worden ze geplaatst volgens een procedé dat al zeventig jaar lang hetzelfde is, ook op esthetisch vlak evolueerden ze in die tijd amper. Met mijn start-up ROND lanceer ik een revolutionaire nieuwe versie van de meest gebruikte elektrische toepassing in onze huizen, zowel op vlak van vorm als installatie.”

12 minuten

Volgens De Backer gaat er veel tijd verloren met het installeren van stopcontacten zoals dat nu gebeurt. “Wie vandaag bouwt of verbouwt, staat er niet bij stil dat de installatie van stopcontacten en (licht)schakelaars een proces ondergaat dat al jarenlang onveranderd is. En dat is jammer,” zegt De Backer. “Als domotica engineer bezoek ik dagelijks verschillende werven en zie ik met eigen ogen hoeveel tijd en energie verloren gaat in het huidige proces.”

“Het huidige procedé verloopt in drie stappen die samen slechts 30 minuten kosten, maar zodanig verspreid moeten worden, onder meer om plakwerken te laten uitdrogen, dat het vaak meerdere dagen duurt voor stopcontacten geïnstalleerd zijn”, legt hij uit. “Met dank aan ons nieuwe product en de manier van werken die dit met zich meebrengt, duurt die installatie voortaan nog slechts 12 minuten en kan ze in één handeling worden afgerond tijdens de ruwbouwfase”, vertelt De Backer.

Patent

De Backer heeft ondertussen twee patenten genomen. “We hebben verschillende technische en technologische obstakels moeten overwinnen”, vertelt De Backer. “Dat we voor onze innovatie aanspraak maakten op twee patenten, bewijst hoe vernuftig en baanbrekend onze producten werkelijk zijn.”

Het oog wil ook wat. De stopcontacten zijn rond en in de muur ingewerkt. “Deze worden volledig randloos ingewerkt in de muur. Het enige dat je ziet, zijn de gaatjes van het stopcontact. Op deze manier bekom je een strakke integratie in elk modern interieur”, klinkt het.

De Backer werkt al vele jaren als domotica engineer en zaakvoerder bij BDB Concepts. Het idee voor ROND ontstond op een van zijn werven, waar hij de slimme technologie installeerde: “In een bouwproject is de installatietijd van de elektriciteitsfaciliteiten, waaronder stopcontacten en schakelaars, altijd de onbekende factor. Deze werkzaamheden lopen vaak uit waardoor je regelmatig tegen verloren tijd aanloopt. Nochtans zou dat vermeden kunnen worden. Dat was dan ook het doel van ROND.”

Het concept wist alvast de bouwbeurs BAU in München te overtuigen. ROND was de enige start-up die dit jaar de kans kreeg om een stand in te nemen op BAU.