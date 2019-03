Onbekenden proberen brand te stichten in appartementsgebouw in Aalst 78-jarige op gelijkvloers erg ongerust, familie vermoed dat daders het gemunt hebben op bewoners op bovenste verdieping. Koen Baten

23 maart 2019

20u50 0 Aalst Enkele onbekende personen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag geprobeerd een appartementsgebouw in brand te steken in de Overhammekouter in Aalst. Het appartement telt drie verdiepen. Op het gelijkvloers woont een 78-jarige alleenstaande vrouw. Zij is erg onder de indruk van de feiten. “Wij vermoeden dat ze het op de personen er boven gemikt hadden en dat het om een afrekening ging", zegt familielid Luna Van Impe.

Wanneer de feiten exact plaatsvonden is niet duidelijk. Een getuige zou wel gezien hebben hoe een persoon voor het appartement liep met een jerrycan en de gevel aan het besprenkelen was met benzine. Even later werd de deur in brand gestoken. “Gelukkig gaat het om een brandveilige deur, waardoor de brand zich niet verder kon ontwikkelen", aldus Luna.

De deur liep door de brand wel wat schade op, maar verder bleef iedereen ongedeerd. De 78-jarige dame is zwaar onder de indruk en wil liever niet reageren. De familie vermoed dat het gaat om een afrekening. “De bewoners boven zijn soms met verdachte handelingen bezig, en mogelijk heeft het daarmee te maken", klinkt het. De personen van de bovenste verdiepingen konden het vuur zelf nog blussen, maar wilden daarna niets zeggen en gingen snel weer naar boven volgens de familie van de oudere vrouw.

De 78-jarige dame is er intussen niet meer gerust in en wil daar niet meer blijven. “De politie is hier ook al enkele keren ter plaatse gekomen. Het lijkt ons beter dat ze een tijdje bij ons komt logeren en niet meer in het appartement blijft. Ze is ook hevig geschrokken van de feiten", klinkt het.

Na de poging tot brandstichting werd de politie en de brandweer er bij gehaald om de nodige vaststellingen te doen. “De politie heeft ook vier personen meegenomen om te verhoren.” De familie is opgelucht dat er niets gebeurd is. “Dit is een moordpoging. De voordeur zou volledig afgesloten zijn, waardoor het niet meer mogelijk was om naar buiten te lopen als de brand zich kon ontwikkelen. Door de brandveilige deur heeft het vuur geen kans gekregen", zegt Luna.

Het is niet bekend of er enkele personen werden opgepakt voor de feiten.