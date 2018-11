Onbekende laat stort achter aan watertoren Rutger Lievens

25 november 2018

20u23 0 Aalst Een onbekende heeft deze avond een enorme hoeveelheid afval achtergelaten aan de voet van de watertoren in Aalst.

Een reeks blauwe en gele vuilniszakken, een wiel, een wasmachine, een koelkast, een vuilnisbak, een stoel en nog wat prullaria zijn aan de voet van de watertoren achtergelaten. Het buurtcomité doet een oproep: “Wie heeft iets gezien? Help ons aub... alle tips graag in een persoonlijk bericht... we behandelen dit met discretie...”, luidt het.