OLV-ziekenhuis start met baanbrekende nieuwe behandeling voor type 1 diabetes: automatische glucoseregeling dankzij de ‘artificiële pancreas’ Rutger Lievens

07 januari 2019

17u59 0 Aalst Het OLV-ziekenhuis in Aalst is deze ochtend met een baanbrekende nieuwe behandeling voor diabetes type 1 gestart. “Via een ‘artificiële pancreas’ zal de suikerregeling spectaculair verbeteren”, zegt het ziekenhuis.

Bij type 1 diabetes zijn de bètacellen van de pancreas niet meer in staat om insuline aan te maken. De patiënten zijn daarom aangewezen op externe insuline die toegediend wordt via meerdere insulinespuitjes per dag of via een insulinepompje. De patiënt moet leren om de insulinedosissen dagelijks aan te passen aan de hand van metingen van het glucosegehalte, rekening houdend met voeding en beweging.

“Met de huidige behandeling is het onmogelijk om deze bijsturingen perfect te doen, gezien er tal van interfererende factoren zijn. Hierdoor schommelen de bloedsuikers van personen met type 1 diabetes doorgaans sterk. Dat verhoogt het risico op te hoge waarden maar ook op te lage waarden. Te hoge waarden kunnen aanleiding geven tot flauwte, concentratiestoornissen en uitzonderlijk zelfs tot bewustzijnsverlies. Te lage waarden kunnen op lange termijn leiden tot diabetesgerelateerde complicaties”, zegt professor Frank Nobels, dienst Endocrinologie-Diabetologie.

Kunstmatige pancreas

Hoe werkt een kunstmatige pancreas? “Bij de artificiële pancreas van de firma Medtronic wordt een insulinepompje aangestuurd door een glucosesensor. De sensor meet het glucosegehalte in het onderhuids vocht en op basis van deze metingen wordt de aangewezen hoeveelheid insuline via een pompje toegediend”, zegt dokter Liesbeth Van Huffel, dienst Endocrinologie-Diabetologie.

“Die toediening wordt gestuurd met een algoritme, dat deels zelflerend is via artificiële intelligentie. Het systeem werkt grotendeels, maar nog niet helemààl, automatisch – daarom spreken we van een hybride artificiële pancreas. De patiënt moet immers bij de maaltijden nog in het systeem ingeven hoeveel koolhydraten hij zal eten. Vooraleer hij fysieke inspanningen levert, moet hij ook nog een verminderde toediening van insuline ingeven. En de patiënt moet ook nog reageren op alarmen. De behandeling vergt, zeker in het begin, nog veel coaching door het diabetesteam”, zegt ze.

Mogelijk terugbetaald in de toekomst

“Er zijn terugbetalingsonderhandelingen lopende in België. In afwachting kan het OLV deze therapie aan een tiental patiënten aanbieden”, zegt professor Frank Nobels. “Deze behandeling zal in de toekomst verder verfijnd worden en zal ongetwijfeld een grote stap voorwaarts betekenen in de behandeling van type 1 diabetes.”