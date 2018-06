OLV voorspelt hartfalen dankzij innovatieve software 13 juni 2018

Het Hartcentrum van het OLV-ziekenhuis in Aalst is gestart met het gebruik van innovatieve software om hartfalen te voorspellen. "Het tijdig voorspellen van een episode van hartfalen is dan ook van cruciaal belang om ziekenhuisopnames te vermijden. Die zijn niet alleen duur, maar leiden ook tot een verhoogde morbiditeit en mortaliteit van de hartfalenpatiënt. Zo weet men dat de kans op overlijden in het eerste jaar na opname sterk verhoogd is", zegt het ziekenhuis.





Boston Scientific, een wereldwijde speler op het vlak van medische technologie, heeft een softwaretoepassing ontwikkeld die het mogelijk maakt om episodes van hartfalen te voorspellen bij patiënten met een pacemaker of defibrillator, en dit gemiddeld meer dan 30 dagen vooraleer de eventuele opname plaats zou vinden. "Deze revolutionaire technologie zal toelaten om actie te ondernemen vooraleer een patiënt opgenomen wordt. Finaal beoogt men hiermee dan ook hartfalenopnames te vermijden. De patiënten worden via telemonitoring van thuis uit gevolgd", zegt dokter Ward Heggermont, hartfalencardioloog. "Het Hartcentrum OLV Aalst is het eerste Belgische hartcentrum, en een van de eerste centra binnen Europa, om deze software te gebruiken. De toekomst moet uitwijzen of dit algoritme, HeartLogic genaamd, de mogelijkheid biedt om een grotere groep van patiënten op te volgen." (RLA)