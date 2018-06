OLV-verpleegster gaat voor kroontje Miss Tattoo 26 juni 2018

Leticia Campisi (27) uit Haaltert zit in de halve finale Miss Tattoo Belgium 2019. De kandidate is nachtverpleegster in het OLV-ziekenhuis van Aalst, én is eigenaar van enkele artistieke tatoeages. "De eerste liet ik zetten toen ik 18 jaar oud was. Dat was geen impulsieve daad, ik wou die al sinds mijn veertiende. Het was een eigen ontwerp, een roodroze Japanse kerselaar, een sakura. Er zit niet echt een betekenis achter, maar dat hoeft niet voor mij. Ik vind het gewoon mooi. Op mijn 21ste heb ik nog een sakura laten plaatsen op mijn been en ik was 25 jaar toen er nog een tatoeage van een uil op mijn arm bijkwam. Een uil is mijn 'spirit animal': ik werk met de nacht, een uil is sterk en rustig", zegt Leticia, die Siciliaanse roots heeft maar een fan is van de Japanse cultuur.





Nachtverpleegster

Deze potentiële Miss Tattoo 2019 werkt 's nachts in het OLV-ziekenhuis van Aalst. "De collega's wisten niet dat ik tatoeages had, nu weten ze het allemaal. Eentje schrok er wat van. 'Ik wist niet dat jij zo zwaar getatoeëerd bent'. Maar de collega's steunen mij. Soms vraagt een patiënt om de tatoeages eens te zien. Dankzij deze wedstrijd zet ik mijn eerste stapjes als model en daar geniet ik wel van", zegt Leticia. "Tatoeages hebben een negatieve connotatie, nog te veel mensen associëren het met een vorm van marginaliteit. Door deel te nemen aan Miss Tattoo wil ik de vooroordelen doorbreken die er nog bestaan over mensen met tatoeages."





Op 7 juli is er de halve finale, in 2019 volgt dan de finale van Miss Tattoo. Je kan Leticia steunen door haar Facebook-pagina te liken en 'MTB34' te sms'en naar 3565. (RLA)