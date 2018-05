OLV doet half zo lang over ingreep aan hart NIEUWE BEHANDELING VOOR HET EERST UITGETEST IN AALST RUTGER LIEVENS

02u24 1 Aalst Een primeur in het OLV-ziekenhuis van Aalst, want daar is voor het eerst ter wereld de nieuwe behandeling tegen hartritmestoornissen uitgevoerd. Dankzij de radiofrequentie-ablatietechniek zouden behandelingen in minder dan een uur kunnen worden uitgevoerd. Patiënten kunnen zo na een dag al naar huis.

Maandag werd in het OLV-hartcentrum een tweede patiënt met voorkamerfibrillatie behandeld met een nieuwe, krachtige RF-ablatietechniek. "Eerder werd in het OLV ook de allereerste patiënt ter wereld met deze techniek behandeld. Beide procedures verliepen succesvol en werden uitgevoerd door dokter Tom De Potter, cardioloog-elektrofysioloog van het ziekenhuis. Het OLV-hartcentrum in Aalst is één van de acht centra in Europa die zijn ingeschakeld in een studie waarin uiteindelijk 50 patiënten zullen worden opgenomen", klinkt het bij het ziekenhuis.





Radiofrequente golven

Ablatie is een techniek die al enkele jaren bestaat. "Ablatie is een techniek waarbij met behulp van een katheter in de lies een instrument wordt opgevoerd naar de exacte plek in het hart waar de hartritmestoornis zich voordoet. Bij ablatie wordt met opzet hartweefsel beschadigd om de hartritmestoornis als het ware weg te branden. Op de precieze plek in het hartweefsel wordt plaatselijk warmte opgewekt door radiofrequente golven, vandaar de term RF-ablatie. Doorgaans worden dertig tot zestig kleine littekens gebrand, elk gedurende 30 tot 45 seconden", legt dokter Tom De Potter uit.





Biosense Webster, een onderneming uit de Johnson & Johnson-groep, ontwikkelde de QDot Micro-katheter die gedurende een vier seconden durende ablatiesessie 90 Watt aan radiofrequentiekracht levert, met optimale temperatuurcontrole. "Het innovatieve instrument is momenteel nog enkel beschikbaar voor studiedoeleinden bij de behandeling van 'chronische' aanvallen van voorkamerfibrillatie afgewisseld met periodes met sinusritme", aldus De Potter.





Kortere behandeling

Sinds de start van de ablatietechniek evolueert de behandeling tegen hartritmestoornis naar een routineprocedure, de patiënt hoeft maar één nacht in het ziekenhuis te verblijven. Door de nieuwste techniek zouden de behandelingen voortaan half zo lang duren. "Het concept van kort-en-krachtige ablatie is nieuw en kan mogelijk tot baanbrekende vernieuwing leiden op het vlak van ablatieprocedures. Het innovatieve instrument maakt het mogelijk om op een efficiëntere en meer consistente manier de beoogde littekens aan te brengen. Daardoor is er logischerwijs ook minder 'collateral damage' van het hartweefsel, waardoor er betere klinische resultaten mogen worden verhoopt. Als de positieve resultaten van deze eerste procedures worden doorgetrokken, zouden routine ablatieprocedures in minder dan een uur kunnen worden uitgevoerd, terwijl die momenteel in Europa gemiddeld twee uur vergen", zegt dokter De Potter.