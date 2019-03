Okapi Aalstar niet meer geïnteresseerd in verhuis naar nieuwe zaal op Tragel

Rutger Lievens

21 maart 2019

16u48 0 Aalst Okapi Aalstar is niet meer geïnteresseerd in een verhuis naar de Tragel. Het stadsbestuur van Aalst ontving een brief van het bestuur van Okapi Aalstar, dat vraagt om uit het project aan de Tragel te stappen. Okapi kampt al enkele jaren met teruglopende bezoekersaantallen en wil in het Forum blijven spelen.

De tijd dat er wachtlijst was met namen van 750 potentiële abonnees voor Okapi Aalstar ligt al eventjes achter ons. De laatste jaren zie je meer en meer lege zitjes in het Forum en sommigen stelden al luidop de vraag: ‘Heeft deze club wel een nieuwe baskettempel met 4.000 zitjes nodig?’ De voorbije vijftien jaar stelde Okapi regelmatig de vraag aan de stad om een grotere basketzaal te bouwen, maar de club verandert nu van gedacht. De stad besliste om de nieuwe straat aan de te bouwen zaal de ‘Arenalaan’ te noemen, maar nu zal er dus helemaal geen arena komen.

Renovatie Forum

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) bevestigt het opmerkelijke nieuws. “Okapi Aalstar heeft inderdaad aan het schepencollege gemeld dat zij een verhuis naar een nieuwe zaal niet zien zitten. Er werd met de club in juni 2017 nochtans een akkoord getekend voor het gebruik van de multifunctionele zaal aan de Tragel. Wij gaan nu eerst overleg plegen met de club. Okapi heeft het financieel bijzonder moeilijk. De club gaf namelijk aan te willen blijven spelen in het Forum en vraagt de renovatie van dit gebouw”, zegt de burgemeester.

Evenementenhal komt er sowieso

Betekent dat dat er geen evenementenhal komt aan de Tragel? De Aalsterse carnavalisten vragen bijvoorbeeld al jaren een grotere zaal voor de prinsenverkiezing. “Dat Okapi de nieuwe zaal niet wenst te gebruiken, zet het Tragel-dossier niet op de helling. De zaal was namelijk niet alleen voor het basketbal bestemd. Indien er geen basketbal wordt gespeeld opent dat perspectieven voor andere evenementen. Maar ik benadruk dat we eerst rond de tafel gaan zitten met de club”, zegt D’Haese (N-VA).

Volgens de burgemeester zou het kunnen dat de bouw van de zaal daarmee minder complex en duur wordt. Een basketbalzaal voor Okapi zou moeten voldoen aan de strenge FIBA-normen (FIBA is de internationale basketfederatie, nvdr.). Als er geen basket wordt gespeeld in de zaal, heeft dat ook consequenties op het vlak van mobiliteit en maakt dat het mobiliteitsvraagstuk in de buurt mogelijk minder complex.

Okapi bevestigt dat het inderdaad gesprekken voert met de stad Aalst. “We willen een goeie oplossing, zowel voor de club als voor de stad. Okapi wil met zin voor realisme naar de toekomst kijken”, klinkt het bij de club.