Oitgeranzjeirde Jury reikt prijzen uit 20 februari 2018

Aalst Vlak na de stoet al op zondag 11 februari had Den Oitgeranzjeirde Jury al hun oordeel klaar.

Bij de grote groepen zetten de juryleden Lotjonslos op nummer één, Possensje op twee en De Lodderoeigen op drie. Bij de middelgrote groepen wint ook hier Krejeis, gevolgd door De Steinzoel'n en De Zwiejtzoel'n. Geloeif Mè Goed wint het bij de kleine groepen, voor Dest Goe Schief en Nèm Na.





Bowling The New Cat

De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 16 maart in Bowling The New Cat om 20 uur. De Jury maakt dan ook in samenwerking met Oilsjt Mjoezik bekend wie het beste stoetliedje maakte. Krejeis, De Droeve Apostelen en Possensje zijn de drie finalisten.





(RLA)