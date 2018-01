Oilsjt Nixt trekt stoet in met 8 nationaliteiten GROEP IN DE KIJKER 30 januari 2018

De Aalsterse carnavalsgroep Oilsjt Nixt gaat met acht verschillende nationaliteiten de stoet in. Deze ietwat aparte carnavalsgroep doet elk jaar zijn best om minderheden mee te trekken in het feest. Er stromen ook mensen door naar andere carnavalsgroepen, zo lopen enkele leden van Oilsjt Nixt dit jaar mee met Dest Goe Schief. Maar Oilsjt Nixt zelf blijft natuurlijk ook bestaan. "Dit jaar pikken we in op de discussie over de plaats van de moedertaal op school", zegt José Gavilan. "Door met gouden ajuinen op onze kop te lopen willen we wijzen op het belang van onze andere moedertaal, het Oilsjters dialect. Wij vinden dat de scholen beter wat meer les zouden mogen geven over het mooie Aalsters dialect", zegt Gavilan. In de groep zitten mensen uit Congo, Guinee Conakry, Somalië, Turkije, Spanje, Ecuador en Nicaragua.