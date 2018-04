Oeps...'autokerkhof' blijkt museumloods PRIVAT FIRE BRIGADE DIENT KLACHT IN TEGEN 'URBAN EXPLORERS' RUTGER LIEVENS

02u36 0 Aalst De Aalsterse vzw Privat Fire Brigade heeft klacht ingediend tegen 'urban explorers' die zijn binnengedrongen in hun loods. Daar staan volgens de explorers een 90-tal oude brandweervoertuigen 'te verkommeren'. "Larie", reageert Michel Van Der Straeten van de Fire Brigade.

Urban explorer Anthony Clauws zette een filmpje online waarin te zien is hoe hij een 'verlaten' loods in Zelzate binnengaat vol antieke brandweervoertuigen. "Het is een oude loods of brandweerkazerne. Vermoedelijk zijn het allemaal oude brandweerauto's die in beslag zijn genomen en vernield. We staan in de silo en overal rondom ons staan oude brandweerauto's. Het is duidelijk dat dit verlaten is", zegt de jongen in de camera.





Niet dus, want het gaat om de collectie van de Privat Fire Brigade, die een brandweermuseum uitbaat in Erembodegem. Michel Van Der Straeten van de Privat Fire Brigade tilt zwaar aan de inbraak. "Het is al de tweede die komt filmen. Drie weken geleden dook er al een eerste filmpje op, opgenomen op 6 januari. Het parket is ermee bezig. Iedereen die de loods binnengaat zonder onze toestemming zullen we gerechterlijk laten vervolgen", zegt Michel Van Der Straeten.





Restaureren

De beelden geven de indruk dat het hier om een brandweerautokerkhof zou kunnen gaan. Dat is het niet. Van Der Straeten legt uit wat het wel is. "Er staan een 90-tal brandweervoertuigen die we van verschillende brandweerkorpsen hebben gekregen om ofwel te restaureren of om te gebruiken als we reserveonderdelen nodig hebben als we van twee kapotte brandweervoertuigen 1 goed willen maken. Het gaat hier om een opslagplaats voor die wagens waar in het brandweermuseum zelf geen plaats voor is. We hanteren ook een beurtrol zodat het niet altijd dezelfde wagens zijn die in het museum te zien zijn. Dat ze allemaal aan het verslijten zijn daar in Zelzate is gezever, bij de meeste brandweerwagens volstaat het om ze eens af te wassen."





Volgens de eigenaar kan de collectie altijd bezocht worden. "Maar wel na een afspraak te maken met ons. Want wat er nu gebeurt, kan niet door de beugel. Eerder had een bende kinderen uit de buurt al sleutels gestolen van de wagens. Er zijn ook vernielingen en vandalisme aangebracht. Mensen zijn soms zo dom om hun initialen achter te laten in de loods en zijn dus traceerbaar. Ondertussen kreeg ik telefoons uit Nederland van 'urbexers' die het pand willen binnengaan om te filmen. Het mag dus niet, toch niet zonder dat we het weten. We zullen ook maatregelen nemen dat het onmogelijk is om het gebouw nog zonder kleerscheuren binnen te dringen", zegt de man.