Odisee-studenten vervaardigen drie cafétafels van elk 300 kilo 23 mei 2018

02u54 0 Aalst Cafébaas Willem Moeyersoons is een gelukkig man, want dankzij de studenten van hogeschool Odisee in Aalst staan er nu drie unieke tafels in zijn café aan het Statieplein in Aalst.

De cafébaas kocht onlangs een grote boom en vatte het plan op er tafels van te maken en die in zijn café te zetten. "Het was een grote kerselaar. Via via kwam ik in contact met docenten van Odisee die er een leuk project voor de studenten in zagen. Ik heb de school al het materiaal geleverd, zij zijn ermee aan de slag gegaan. Het resultaat is drie tafels van elk 300 kilogram", zegt Moeyersoons.





Codewoord

Veertig studenten uit verschillende opleidingen van Odisee werkten mee aan dit project. "Zowel voor de praktijklessen als voor studenten die op de computer leren tekenen was dit interessant. Geen enkele boomstam heeft dezelfde vorm en een gewicht van 300 kilogram mag ook niet snel omvallen", zegt docent Ramses Everaert van Odisee.





De studenten bouwden een ijzeren structuur onder de boomstammen die verankerd kan worden in de grond. Iedereen die meewerkte werd getrakteerd door de cafébaas in café Dutch Inn. "Ik heb hen laten weten dat alle studenten die bij de levering van de drie tafels aan de toog codewoord 'boom' zeggen, een gratis consumptie krijgen", zegt Moeyersoons.





"Wat zij gemaakt hebben voor Dutch Inn zijn geen tafels of meubelstukken, dat zijn drie kunstwerken die een mooie plaats krijgen in onze horecazaak", zegt hij. (RLA)