Odisee-studenten leggen op campus Aalst deze maand 12.788 examens af Rutger Lievens

07 januari 2019

14u23 5 Aalst De studenten zijn er ook in Aalst aan begonnen: examens. In totaal zullen er 12.788 examens afgelegd worden bij hogeschool Odisee in Aalst.

“De eerste dag na de kerstvakantie is voor veel mensen een dag van gelukkig nieuwjaar wensen op het werk, maar voor de studenten aan hogeschool Odisee in Aalst is het onmiddellijk bittere ernst”, zegt woordvoerder Koen Van De Moortele van Odisee.

“Op de eerste dag worden er al 507 examens afgelegd. Absolute topdag is maandag 14 januari, dan worden er 1.026 examens afgelegd. Alles samen leggen de studenten 12.788 examens af. Die examens moeten allemaal verbeterd worden, dus ook voor de docenten zijn het zware weken”, zegt Van De Moortele.

De eerste week van februari hebben de studenten een hele week vrijaf. “Het is voor velen het ideale moment om toch even goedkoop op vakantie te vertrekken”, zegt hij. “Lorem Ipsum, een van de studentenclubs van Odisee Aalst, organiseert een evenement middenin de examenperiode: ‘New Year, more beer’, op 19 januari in Ravazjol.